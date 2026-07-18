¿Su empresa realmente genera valor?

Algunos empresarios duermen tranquilos si el contador les muestra que el negocio arroja utilidades al cierre de mes. Sin embargo, ganancias no siempre significa generar valor real.

Actualmente, existen dos herramientas que los directivos deben vigilar para medir su verdadero éxito: el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) y el Valor Económico Agregado (EVA).

Este costo se calcula promediando lo que cobra el banco por los préstamos y el rendimiento para los socios por arriesgar su capital. Si el banco le cobra un 10% y sus inversionistas esperan un 15%, su WACC será un punto intermedio. Es el mínimo que el negocio debe generar.

Acá es donde entra el EVA, quien determina la riqueza real que queda en la empresa después de cubrir todos los gastos, impuestos y el costo del WACC. La fórmula es simple en su concepto: si la rentabilidad de su negocio es mayor que el costo de su capital (WACC), el EVA es positivo y usted está creando valor. Si la rentabilidad es menor, el EVA es negativo; su empresa puede tener utilidades contables, pero destruyendo riqueza.

Por ejemplo, su empresa estudia comprar un horno en ¢40.000 pide un préstamo de ¢20.000 (10% de tasa de interés) y el restante lo brindó el socio (esperando un rendimiento de 16%) sacando un promedio ponderado estaríamos en un 13%. Para que el negocio valga la pena, este horno debe generar, como mínimo un 13% de ganancia sobre esos ¢40.000 invertidos, eso equivale a ¢45.200. Esto sería el WACC.

Al realizar su contabilidad, quedó una utilidad de ¢50.000. Ahora calculamos el EVA = Utilidad real – WACC = 50.000 – 45.200 = 4.800. El EVA es positivo lo que quiere decir que no solo pago los gastos, sino que también pago el costo del financiamiento y cumplió con el socio, además sobrepaso y generó riqueza por esos ¢4.800 por lo tanto creo valor.

En la realidad empresarial costarricense, muchas empresas apenas sobreviven bajo la falsa sensación de éxito.

El EVA rompe esa ilusión y obliga al empresario a deducir el costo del dinero antes de celebrar, revelando si la operación está realmente multiplicando el capital o simplemente consumiéndolo lentamente.

Monitorear estos indicadores permite tomar decisiones estratégicas, ayuda a evaluar si un nuevo negocio o compra de activos realmente pagará su costo de financiarlo, sirve además para optimizar la estructura de las deudas y además para lograr la eficiencia operativa que todas las empresas buscan.

Llevar el pulso a estos indicadores ayuda a valorar los proyectos y ver realmente su costo. No se conforme solo con ver utilidades, exija saber si su negocio cubre su costo de capital y va más allá de un rendimiento operativo. Las ganancias sostienen el presente, pero solo la creación de valor asegura el futuro.