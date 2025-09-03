Los mundos mágicos de Studio Ghibli vuelven al cine costarricense a partir del jueves 4 de septiembre, en un ciclo que se extenderá hasta diciembre bajo el nombre “Mundo Ghibli“.

Durante estos meses, el público podrá redescubrir 11 de las producciones más emblemáticas del estudio japonés, entre ellas: El Viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke, Kiki: Entregas a domicilio, Mis Vecinos los Yamada y El Cuento de la Princesa Kaguya.

Studio Ghibli. Foto: tomada de internet.

Se trata de una oportunidad para reencontrarse con relatos que han marcado generaciones, cargados de fantasía, poesía visual y mensajes sobre la naturaleza, el tiempo y la condición humana.

Studio Ghibli. Foto: tomada del Cine Magaly.

“El Viaje de Chihiro regresa para que vivás la magia de Studio Ghibli. No es solo una película, es un mundo lleno de secretos, símbolos y detalles ocultos“, señaló el Cine Magaly en sus redes sociales, que busca invitar a las audiencias a soñar nuevamente con las historias del reconocido estudio de animación japonés.

Este evento no es exclusivo de Costa Rica: Mundo Ghibli ya se ha presentado en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala, consolidándose como una experiencia regional que reúne a fanáticos del cine y la animación en toda Latinoamérica.

Todos los detalles del evento están disponibles en las plataformas oficiales de Mundo Ghibli y podrá visitar la programación completa en la página web del Cine Magaly.