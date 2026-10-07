Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El productor de conciertos Don Stockwell compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto a Cordell Broadus, hijo del rapero Snoop Dogg, y en la que también hace referencia a Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, horas antes de ser detenido este miércoles durante los allanamientos del caso Éxodo.

Foto: Redes sociales

La imagen fue publicada por Stockwell en sus redes este martes, pocas horas antes del operativo realizado por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En la fotografía aparece Stockwell compartiendo una comida con Broadus, quien se encuentra en Costa Rica en medio de los preparativos relacionados con la presentación de su padre, Snoop Dogg, programada para diciembre.

Junto a la imagen, el productor escribió: “Cuando estás cenando con el hijo de Snoop Dogg y Bruce Dickinson de Iron Maiden se mete en la foto”.

La publicación tomó relevancia después de que, durante la madrugada de este miércoles, agentes del OIJ y la Fiscalía allanaran la vivienda de Stockwell en Santa Ana y posteriormente confirmaran su detención como parte del caso Éxodo, una investigación relacionada con presuntos delitos de tráfico de drogas y legitimación de capitales.

El vínculo con Iron Maiden también resulta llamativo debido a que la agrupación británica se encuentra actualmente en Costa Rica.

La banda llegó al país este martes procedente de El Salvador y tiene programado su concierto para este jueves 8 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su gira Run For Your Lives, con la que celebra sus 50 años de trayectoria.