Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

En horas de la madrugada de este jueves, el reconocido productor de espectáculos Don Stockwell rompió el silencio y se pronunció públicamente tras haber sido detenido la mañana del miércoles durante los megaoperativos del caso Éxodo, en los cuales se investiga una supuesta red de legitimación de capitales.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el empresario confirmó que logró rendir su declaración ante el Ministerio Público, califica la situación como un asunto por aclarar y confirmó que ya se encuentra en su residencia.

“Les saluda Don. Un día bastante fuerte. Quiero decirle a todos, gracias por todos los buenos deseos y ya estoy en casa. Listo para luchar contra este malentendido. Es una situación donde ya pude explicar bastante ante la Fiscalía”, manifestó el productor.

Respaldo familiar y continuidad de sus eventos

Durante su pronunciamiento, Stockwell reconoció el impacto personal y familiar de las diligencias judiciales ejecutadas en su vivienda en Pozos de Santa Ana, al tiempo que agradeció las gestiones de su defensa legal para obtener su libertad.

“Muchas gracias a mi abogado Daniel Brenes por hacer todas las gestiones para poder obtener mi libertad. Gracias a todos ustedes que rezaron por mí. Ha sido muy duro para mi pareja y para mi familia, pero yo sé que todo va a estar bien”, añadió.

Finalmente, el empresario aseguró que mantendrá en pie la agenda de producciones de su firma para los próximos meses, incluyendo la esperada presentación del rapero estadounidense Snoop Dogg programada para el 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal.

“Vamos a estar trabajando muy duro en el concierto y vamos a seguir adelante”, concluyó, tras adelantar que en las próximas horas brindará más detalles a los medios.