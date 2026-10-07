Stockwell requirió atención médica durante allanamientos

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Durante el despliegue del megaoperativo judicial ejecutado la madrugada de este miércoles, el reconocido productor de espectáculos Don Stockwell requirió asistencia médica de emergencia mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía intervenían su residencia.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que la alerta ingresó a las primeras horas del día a través del sistema de emergencias para atender una complicación de salud del empresario.

“Fue una solicitud que ingresó vía 9-1-1 para atender a un hombre adulto que presentaba una situación médica, se valora, estabiliza y no requiere traslado”, detalló la benemérita institución.

El incidente se registró a las 5:18 a. m. en la propiedad de Stockwell, ubicada en Pozos de Santa Ana, donde la Cruz Roja respondió con el envío de una unidad de ambulancia.

Tras recibir el abordaje y la valoración por parte de los paramédicos en el lugar, la condición médica del productor fue estabilizada, lo que permitió que las autoridades judiciales continuaran con el desarrollo de las diligencias de allanamiento y su posterior detención en el marco del Caso Éxodo.