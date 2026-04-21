El nuevo cupo en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol ya está ocupado. Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa, fue electo como nuevo integrante.

El mandatario se impuso ante Roberto Artavia, jerarca del Deportivo Saprissa, con un resultado de 18 votos sobre 12 en unas elecciones que generon mucha expectativa dentro del fútbol nacional.

Tras la votación, Gómez destacó el respaldo recibido y lo atribuyó al trabajo realizado durante años en su gestión dentro de la disciplina

“Estoy vinculado a la Liga de Fútbol Playa desde el 2012 y lo que siempre propongo es trabajo. Me parece que la votación de 18 a 12 desmuestra el respaldo y el conocimiento de la gente, sobre lo realizado durante estos años”, indicó.

Gómez afirmó que él siempre estuvo dispuesto a ayudar a todas las entidades deportivas que necesitaban, sobre todo para fortalecer el crecimiento del deporte en diversos sectores del territorio nacional.

“Hemos presentado proyectos de desarrollo, sobre todo en las zonas regionales, tanto de nuestra disciplina como en general. El fútbol tiene que ser para todas las personas y nosotros propusimos temas para impulsar todas las áreas del fútbol”, señaló.

Por su parte, Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, se refirió a las elecciones entre Pérez y Artavia, el cual, también aportará dentro de otro puesto.

“Quiero felicitar a don Stewart por ser el nuevo miembro del Comité Ejecutivo y darle las gracias a don Roberto por su participación. A él le vamos a tomar la palabra de que si no resultaba electo, le gustaría participar en algún comité, sobre todo de estrategia, ya que él tiene mucho que aportar en este momento”, mencionó.

Con este resultado, el dirigente vinculado al fútbol playa se abre espacio en la cúpula del balompié costarricense, marcando un movimiento llamativo en la estructura dirigencial de la Fedefútbol.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra