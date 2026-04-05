La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, regresará este domingo en el partido contra Houston tras estar alejado de las canchas desde el 30 de enero, anunciaron el jugador y su entrenador Steve Kerr.

El cuatro veces campeón de la NBA (2015, 2017, 2018 y 2022) retornará a las pistas a cinco juegos del final de la temporada regular de la liga de baloncesto de Norteamérica.

“Me siento bien, ha sido un proceso largo, pero estoy encantado de volver a estar disponible. Siento que soy capaz de rendir al nivel que tenía antes (de mi lesión). Estoy ilusionado”, explicó Curry en una rueda de prensa al término de una sesión de entrenamiento el sábado.

Curry, que se perdió 27 partidos y el All Star Game a mediados de febrero, a causa de un “síndrome rotuliano” en la rodilla derecha, debería volver a la competición en el duelo en casa contra los Houston Rockets de Kevin Durant.

Durante su ausencia, el dos veces MVP de la temporada regular (2015 y 2016) vio cómo su equipo caía en la clasificación, lejos de los puestos de playoffs.

El regreso del base superestrella, de 38 años, llega en el momento justo para una franquicia que sigue privada de su otra gran figura, el alero Jimmy Butler, de baja desde mediados de enero, mientras libra una lucha encarnizada por el play-in con la esperanza de hacerse con una de las dos últimas plazas para playoffs.

“El juego suele volverse más sencillo cuando Steph está en la cancha. Siempre intentamos jugar a nuestro estilo, pero será bueno tenerlo de vuelta, si está de regreso”, confió, sonriente, su entrenador Steve Kerr.

Los Dubs, apodo de la franquicia de la Bahía de San Francisco, ocupan el 10º puesto de la Conferencia Oeste (36 victorias y 41 derrotas), en posición de disputar el play-in (la repesca de los playoffs).