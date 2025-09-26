La reconocida cafetería Starbucks, anunció cierres masivos de más de 400 locales y 900 empleados en Estados Unidos, como parte de un plan de reestructuración de mil millones de dólares.

Desde la cadena de venta y producción de café en el país, informaron que esta situación no afectará en Costa Rica.

“La administración y operación de Starbucks en EEUU es independiente de la nuestra. Nosotros en Costa Rica somos una franquicia de Starbucks y tenemos nuestra propia administración, entonces esto no afecta nuestro negocio acá”, señalaron en consulta de Grupo Extra.

El director ejecutivo, Brian Niccol, señaló a medios internacionales que las tiendas que cerrarán son aquellas “incapaces de crear el entorno físico que nuestros clientes y socios esperan, o donde no vemos un camino hacia el desempeño financiero”

Los cierres se producirán la próxima semana, y Starbucks vaticinó que volverá a crecer y remodelará más de 1.000 locales con sillas más cómodas, más enchufes y colores más cálidos, entre otras cosas.

Con información de EFE.