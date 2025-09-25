El comediante venezolano José Rafael Guzmán regresa a Costa Rica con su nuevo espectáculo de stand-up, “Cositas Bonitas”.

La cita será el viernes 26 de setiembre de 2025, a las 9:00 p.m. en el Teatro Eugene O’Neill, en San Pedro.

Las entradas están disponibles en www.passline.com

, con precios de ₡30.000 en general y ₡41.000 para primeras filas (sin cargos por servicio).

El ingreso está permitido para mayores de 16 años.

Esta función forma parte de una gira internacional que inicia el 16 de julio en Toronto y recorrerá once ciudades, incluyendo Montreal, Vancouver, Calgary, Medellín, Bogotá, Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Santiago de Chile y Buenos Aires.

En su show, Guzmán ofrece una mirada divertida y crítica sobre la evolución humana, explorando cómo pasamos de ser criaturas tribales a seres modernos cargados de contradicciones.

Todo esto, con su estilo único: una mezcla de humor absurdo, observación social y una ternura inesperada.

José Rafael Guzmán no se presentaba en Costa Rica desde 2017, cuando llegó con “No Quiero Show”.