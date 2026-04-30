Spurs y Thunder clasifican a semifinales de conferencia

Ya tenemos las dos instituciones clasificadas para la etapa de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

El primero en decir presente fue el Oklahoma City Thunder. El equipo liderado por Shai Gilgeous-Alexander “barrió” a los Phoenix Suns con marcador de 4-0. El base realizó un total de 135 puntos; el OKC logró la clasificación gracias a un dominio en cada uno de los encuentros.

Por su parte, los Spurs superaron a los Portland Trail Blazers por un global de 4-1 de la mano del francés de 22 años, Victor Wembayama, quien no jugó el tercer encuentro y solo disputó 12 minutos del cuarto cotejo debido a una conmoción cerebral.

El europeo promedió 21 puntos entre tres juegos en una serie que regresó a San Antonio a esta etapa de la Conferencia Oeste por primera vez desde 2017.

Llaves reñidas

Los duelos en la NBA están peleados en ambos sectores, ya que todos cuentan con duelos con marcadores de 3-2.

En el Oeste, Los Ángeles Lakers de Lebron James y Luka Dončić y los Minnesota Timberwolves lideran sus cruces ante los Houston Rockets y los Denver Nuggets respectivamente.

A su vez, en la Conferencia Este, las eliminatorias se encuentran igual de disputadas y demostrando un alto nivel:

Detroit Pistons 2-3 Orlando Magic.

Cleveland Cavaliers 3-2 Toronto Raptors.

New York Knicks 3-2 Atlanta Hawks.

Boston Celtics 3-2 Philadelphia 76ers.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra