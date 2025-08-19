De manera oficial, el Sporting F.C. anunció la llegada del técnico Minor Díaz a su banquillo, en reemplazo de Luis Antonio Marín. Recordemos que “Yiyo” tuvo un mal inicio con el cuadro de Pavas, el cual sumó solamente un punto en las primeras cuatro fechas del certamen. También fue despedido su asistente Harold Wallace.

El primer reto del nicoyano Díaz será enfrentar al Saprissa en su campo, pues este sábado se miden a las 8 de la noche.

Minor viene de dirigir a la Asociación Deportiva Guanacasteca, la cual quedó fuera de competencia al perder su licencia. Tiene entre sus méritos haber ascendido a la ADG y al Municipal Liberia a la máxima categoría.

Ante la salida del entrenador Pablo Salazar en Herediano se habló de la opción de que Díaz regresara a la que fue su casa, pero al final la dirigencia de los rojiamarillos apostó por Hernán Medford.