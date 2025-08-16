Un pésimo trato hicieron las oncenas de Sporting y San Carlos, en el inicio de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2025.

En un juego efectuado en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas finalizaron 1 a 1, cuando a ambos les urge sumar de a tres puntos.

El gol del cuadro de Luis Antonio Marín llega por medio de un tiro a marco de Ariel Soto.

El balón es desviado de cabeza, dentro del área, por el norteño José Davis Sánchez y al final el cuero se mete en su propio marco al 22’.

Parecía que los albinegros sacaban su primera victoria, pero hay una mala salida del portero Leonel Moreira y Nextaly Rodríguez firma el empate al 73’. Al minuto 78 sale expulsado Youstin Salas y Sporting se queda con la amargura de sumar un solo punto en 4 jornadas.

El técnico Luis Antonio Marín indicó que “el fútbol es de resultados, pero futbolísticamente el equipo no ha jugado mal en los 4 partidos”.