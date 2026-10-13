Sporting va por la cacería del liderato

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El técnico de Sporting FC, Andrés Carevic, reconoció el buen momento que vive su equipo en la actualidad. Son segundos en la tabla de posiciones y están a las puertas de lograr el liderato.

Este jueves tendrán una prueba de fuego contra el Deportivo Saprissa en “La Cueva”, pues la diferencia de puntos con los morados es de uno y, en caso de ganar, serán los nuevos punteros.

“Vamos con humildad, trabajando fuerte para seguir arriba en la tabla. Para seguir por ese rumbo, tratar de sacar resultados positivos. Sabemos que será un partido muy complicado, pero Lo más importante es esforzarnos como lo venimos haciendo”, manifestó.

Los albinegros se han consolidado como la mejor defensa del campeonato. Tras 11 jornadas, solo han recibido 9 anotaciones. Es decir, menos de una por partido.

Este jueves se enfrentarán a la mejor ofensiva del Apertura 2026, ya que los tibaseños han logrado 20 anotaciones en el semestre.

A pesar de la derrota que sufrieron el pasado domingo, en el bando de Sporting no se confían y saben del peso que tienen los partidos como visitantes en el estadio Ricardo Saprissa.

“Tienen su jerarquía y un técnico que tiene recorrido, pero haremos nuestro mayor esfuerzo para sacar un resultado positivo. Ellos saben manejar bien la presión y saben cómo afrontar lo que pasaron el partido pasado”, comentó.

Saprissa llegará con ganas de tomar revancha de lo que sucedió en la primera vuelta, donde perdieron 4-2 en territorio griego.