Un mal negocio hicieron las oncenas de Sporting y San Carlos, en el arranque de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2025.

En un juego efectuado en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas terminaron 1 a 1, cuando a ambos necesitaban sumar de a tres.

El gol del cuadro albinegro llegó por medio de un tiro a marco de Ariel Soto. El balón es desviado de cabeza por el norteño José Davis Sánchez y al final el esférico se mete en su propio marco al minuto 22.

Cuando parecía que los de Pavas sacaban su primera victoria hay una mala salida del portero Leonel Moreira y Nextaly Rodríguez firma el empate al 73’. Al minuto 78 sale expulsado Youstin Salas y Sporting se queda con la amargura de sumar un solo punto en 4 jornadas.