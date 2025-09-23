Sporting FC confirmó de manera oficial que a partir del Torneo de Clausura 2026 trasladará su sede al área de occidente, un paso que marca una nueva etapa en la historia del club.

Actualmente, la institución trabaja en la remodelación de la cancha de La Argentina de Grecia, espacio que ya alberga a las ligas menores en la categoría de prospectos.

La obra contempla la construcción de una gradería con capacidad para mil aficionados, con el fin de brindar mejores condiciones a jugadores y público.

Así quedaría la cancha de La Argentina de Grecia – Foto: Sporting FC

De forma paralela, Sporting impulsa un ambicioso proyecto: su propia Ciudad Deportiva. En un terreno de 14 hectáreas adquirido recientemente, el club desarrolla los diseños para levantar un estadio con aforo aproximado de 6.000 espectadores y cuatro canchas de entrenamiento, que estarán destinadas tanto al primer equipo como al trabajo formativo.