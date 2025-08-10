Sporting FC la pasa mal este inicio de campeonato, ya que en las tres fechas disputadas sumó derrotas, por lo que son el único equipo sin puntos en el campeonato.

Después de más de un año, Erick el “Cubo” Torres volvió a acariciar las redes tras un penal convertido para adelantar a los albinegros a los 13 minutos.

La alegría de los visitantes no duraría mucho, ya que los generaleños empataron a los 32 minutos mediante la táctica fija. Tras una serie de rebotes en el área, William Fernández mandó el balón a las redes para poner el empate definitivo.

El partido estuvo para cualquiera, ya que ambos clubes tuvieron más opciones claras para adelantarse en el marcador, pero ninguno fue efectivo frente al marco.

Fue hasta el minuto 90 cuando apareció el uruguayo Joaquín Aguirre, quien sentenció el partido con un zapatazo que venía desde un centro por la banda izquierda.

Pérez Zeledón sumó su primera victoria del campeonato, por lo que suma una victoria, un empate y una derrota