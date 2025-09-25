Con el futbolista mexicano Daniel López encendido, al anotar un total de 3 goles, el Sporting F.C. derrotó 4 a 1 a Guadalupe, en juego de ida de la segunda fase del Torneo de Copa, en cual se efectuó en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas. Los tantos del azteca fueron marcados a los minutos 13’, 34’ y 47’. El otro gol de los albinegros fue de Alejandro Reyes al 76’.

En otros juegos Carmelita y Cariari Pococí empataron 1 a 1 en el estadio Rafael Bolaños de la Plywood de Alajuela. Liberia y Jicaral terminaron con marcador de XX a XX, tras medirse en el Edgardo Baltodano. Al cierre de edición se medían Puntarenas F.C. y el Municipal Pérez Zeledón.

Las semifinales están programadas para el mes de marzo de 2026, mientras que las finales serán en abril de ese mismo año.