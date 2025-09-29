Con goles de Pablo Agüero (4’), Ariel Soto (16’) y Erick “El Cubo” Torres (29’) el Sporting de Minor Díaz se impuso de visita a San Carlos en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada. Con esto salen del sótano y mandan al último lugar a los Toros del Norte que dirige Walter Paté Centeno. El juego tuco solo el color blanco y negro del cuadro afincado en Pavas que pasará a jugar a Grecia. Por parte de los locales no hubo reacción.

Y es que la visita entró con todo, con gol de camerino y ya en media hora disfrutaba de un plácido 0 a 3.

El técnico Walter Centeno reconoce el duro momento por el que pasan. “Estoy dolido, no crea que es fácil. Ya a los 30 minutos ir 3 a 0, además de recibir un gol tan rápido.

Estamos fallando en los primeros minutos, porque nos hacen un gol y ya debemos empezar a remar contra corriente. Luego entramos en imprecisiones y nos expulsan a un jugador (Jean Carlo Agüero al 64’) Es difícil para uno como entrenador porque fueron muchos accidentes. Pero esto se puede solucionar. Tenemos que hablar con los muchachos. No ay otro camino que seguir trabajando y afrontar unos temas extrafutbolísticos”.

San Carlos puso de titulares a José David Vega, Reggy Rivera, Christian Martínez, Allen Guevara, Jaylon Hadden, Roberto Córdoba, Gerardo Castillo, Jean Carlo Agüero, Nextaly Rodríguez, Geison Castro y Jonathan McDonald. D.T.: Walter Centeno. Los de Pavas salieron con Leonel Moreira, Giancarlo González, Ryan Bolaños, Ariel Soto, Josimar Méndez, Fabio Coronado, Alejandro Reyes, Carlos Pineda, José Pablo Agüero, Luis Díaz y Erick Torres. D.T.: Minor Díaz.