En el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, la escuadra local de Sporting F.C, venció con un cómodo 3 a 0 al equipo de la Liga de Ascenso, Uruguay de Coronado, en lo que fue el inicio del Torneo de Copa 2025.

La primera anotación del juego fue obra de Fabio Coronado, uno de los nuevos jugadores de Sporting, quien cumplió con la norma de utilizar a la mayoría de jóvenes en la escuadra titular. Aunque Uruguay de Coronado tuvo un par de intentos, ninguno llegó a buen puerto y el balón terminó desviado.

En la segunda parte el dominio albinegro fue más evidente y los goles de Dylan Ramírez desde media cancha bañando al portero visitante y Ariel Soto de cabeza, destrozaron el sueño de Uruguay, quien jugaba apenas su primer partido oficial de la temporada.

Para este miércoles se jugarán los partidos entre Cóbano vs Liberia, Quepos Cambute vs Pérez Zeledón y Escorpiones de Belén vs Puntarenas F.C.