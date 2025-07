Sporting F.C. presentó esta tarde a sus 10 fichajes de cara al Apertura 2025. Los de Pavas presentaron a casi un equipo completo con el objetivo de luchar por los puestos altos de la tabla.

En los útlimos años, el objetivo claro de los de Rohrmoser ha sido clasificar. Sin embargo, estos nuevos fichajes tienen ganas de lograr la primera estrella en el escudo albinegro.

En total, se presentaron presencialmente a 9 jugadores, ya que uno de sus fichajes, específicamente Alexis Cundumí, se encuentra en Panamá, su país de origen.

Todos estos jugadores, dirigidos por Luis Marín, buscarán el ansiado título de la Primera División.

El regreso del mexicano a las canchas, luego de su sanción por supuesto dopaje, genera mucha expectativa en todo el fútbol nacional.

Debutante en las Chivas de Guadalajara, el “Cubo” fue goleador en Guanacasteca y hacía un gran papel en Herediano, antes de su sanción.

“Para mí es como si fuera un debut nuevamente por lo que pasé. Estoy con muchas ansias de las buenas, con muchas ganas de regresar a jugar un partido oficial. Me he sentido muy bien en los entrenamientos, me han recibido muy bien en el vestidor, en la institución, me han tratado también bastante bien”.