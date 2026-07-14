Sporting FC tendrá un lindo problema en la portería

El cuadro de Sporting FC reforzó una de las posiciones donde mejor competencia tendrá para el Torneo de Apertura 2026. El conjunto albinegro anunció la incorporación del guardameta Rodiney Leal, quien llega tras quedar sin equipo luego de la revocación de la licencia de Municipal Liberia.

El arquero había llegado al cuadro liberiano procedente del Guadalupe FC. Sin embargo, la exclusión del Municipal Liberia de la Primera División dejó sin efecto ese proyecto deportivo y obligó al portero a buscar un nuevo destino.

El técnico Andrés Carevic tendrá un agradable problema para escoger a su guardameta titular, ya que en la plantilla también figura el experimentado Leonel Moreira, uno de los arqueros con mayor recorrido en el fútbol nacional.

A ellos se suma el joven Jhonny Álvarez, considerado una de las principales promesas bajo los tres palos, y ahora también Rodiney Leal, quien buscará aprovechar la oportunidad para consolidarse en la máxima categoría.