Sporting FC se impone de visita ante Pérez Zeledón

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

En un choque correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026, Sporting FC logró un valioso triunfo a domicilio al imponerse 1-2 frente al Municipal Pérez Zeledón.

Las emociones de la red llegaron temprano con la anotación de José Mario Pinto al minuto 25. Aunque Axel Amador devolvió la paridad al marcador para los locales al 36′, Gabriel Leiva decretó la ventaja definitiva al minuto 47.

Gracias a esta victoria, Sporting FC alcanza la tercera posición de la tabla con un total de 14 puntos.

Por su parte, el Municipal Pérez Zeledón se ubica en el octavo casillero de la clasificación al quedarse con 8 unidades.