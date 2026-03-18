¡Spider-Man está de vuelta! Lanzan el primer tráiler oficial

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Tom Holland vuelve a ponerse el traje de Spider-Man en el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, su cuarta aventura dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La historia se sitúa después de los conflictos de Spider-Man: No Way Home, con un Peter Parker completamente solo, olvidado por quienes lo conocían y enfrentando una etapa mucho más dura, donde debe sobrevivir mientras prioriza su rol como héroe.

El filme también marca el regreso de Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo, además de nuevas incorporaciones como Jon Bernthal y Sadie Sink.

A Brand New Day starts now.



Watch the official trailer for Spider-Man: Brand New Day – exclusively in theatres July 31. pic.twitter.com/5U8AvPiMo0 — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) March 18, 2026

Dirigida por Destin Daniel Cretton, la cinta promete un tono más oscuro y cercano a la calle, centrado en los conflictos personales de Peter tanto dentro como fuera del traje.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines a finales de julio, en lo que apunta a ser una de las etapas más difíciles del superhéroe.