¡Spider-Man está de vuelta! Lanzan el primer tráiler oficial

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Tom Holland vuelve a ponerse el traje de Spider-Man en el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, su cuarta aventura dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.
La historia se sitúa después de los conflictos de Spider-Man: No Way Home, con un Peter Parker completamente solo, olvidado por quienes lo conocían y enfrentando una etapa mucho más dura, donde debe sobrevivir mientras prioriza su rol como héroe.
El filme también marca el regreso de Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo, además de nuevas incorporaciones como Jon Bernthal y Sadie Sink.
Dirigida por Destin Daniel Cretton, la cinta promete un tono más oscuro y cercano a la calle, centrado en los conflictos personales de Peter tanto dentro como fuera del traje.
Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines a finales de julio, en lo que apunta a ser una de las etapas más difíciles del superhéroe.