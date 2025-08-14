El club neerlandés Feyenoord de Róterdam volvió a la carga por el delantero costarricense Manfred Ugalde, tras evidenciar su necesidad de reforzar la delantera luego de quedar eliminado en la fase clasificatoria de la UEFA Champions League ante el Fenerbahçe.

Según informó el diario De Telegraaf, el Spartak de Moscú recibió una oferta de 15 millones de euros por Ugalde. Sin embargo, esta fue rechazada de inmediato por el club ruso. Ante la negativa, el Feyenoord propuso un nuevo acuerdo: un intercambio en el que Ugalde pasaría al club neerlandés y el japonés Ayase Ueda llegaría al Spartak. Esta opción también fue descartada.

Desde el Spartak han dejado claro que solo aceptarían la venta absoluta de la ficha del jugador, por un monto de 25 millones de euros (aproximadamente 14.815 millones de colones). De concretarse, los rusos obtendrían una ganancia de 12 millones de euros, ya que adquirieron al costarricense por 13 millones al Twente.

“No es en absoluto una opción”, declaró la directiva del Spartak al Telegraaf, en relación con el intento de intercambio propuesto por el Feyenoord. A pesar de la falta de acuerdo entre las directivas, diversos medios rusos aseguran que Ugalde y el Feyenoord ya tendrían todo pactado. Incluso se señala que el tico estaría dispuesto a aceptar una rebaja salarial con tal de regresar a los Países Bajos y disputar torneos europeos como la Europa League.