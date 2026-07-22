“Soy un liberiano de corazón”

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra

Sebastián Padilla es el nuevo refuerzo del Saprissa luego de su paso por el Liberia, equipo en el que estuvo desde pequeño y que lo hizo brillar.

El jugador de 21 años es una de las grandes revelaciones del fútbol tico y llega con grandes expectativas

¿Quién es Sebastián?

Vengo de Bagaces, Guanacaste. Estuve en las ligas menores de Liberia con el profesor Fabricio Ronchetti. Después llegó Minor Díaz, quien me hizo debutar en 2024. Luego estuvo el profesor Cardozo, quien también me brindó muchísima confianza. Estoy muy agradecido con ellos. Ahora llego a Saprissa con la mayor seriedad posible, es un club grande y estoy muy contento.

¿Habló con Fabricio Ronchetti?

Siempre conversábamos y me ayudó bastante. Cuando surgió la posibilidad de venir a Saprissa, le pedí su opinión y me dijo que era una gran oportunidad. Me habló de la grandeza del club y de que el equipo funciona como una familia. Sus consejos también me ayudaron mucho.

¿Es cierto que trabajó en una venta de carros?

Siempre trabajé ahí, pero también mis papás hicieron un gran esfuerzo por apoyarme.

Siempre estuvieron para mí cuando los necesité. Me enseñaron a luchar por las cosas y a darles valor.

¿Qué tal la competencia por el puesto?

Sé que será sana. Son jugadores con mucha experiencia y muy buenos. Competir con ellos me ayudará a crecer.

¿Siempre ha sido morado?

Estar aquí es un sueño, pero siempre voy a ser liberiano de corazón. Ahí fue donde soñé con debutar y donde la gente me vio crecer. Llego a Saprissa con mucho orgullo y con gran respeto por estos colores.

¿Su sueño es jugar en el exterior?

Claro, como dije antes, hay que seguir trabajando porque todavía me queda ese objetivo por cumplir.

Johnson fuera

El Saprissa informó que Shawn Johnson suspendió temporalmente su incorporación al primer equipo luego de que los exámenes médicos detectaran una condición que requiere estudios complementarios. El club indicó que el jugador continuará bajo evaluación especializada antes de tomar una decisión definitiva sobre su situación.