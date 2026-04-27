Soto: “Es importante ante la presencia de la mafia italiana”

La extradición del costarricense José Johnny Angulo Fernández, conocido como “John Cadenas” hacia Italia es un “hito importante” para Costa Rica de acuerdo con el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Angulo enfrentará a las autoridades italianas tras viajar en un vuelo comercial, elemento que es común en este tipo de operativos.

Soto explicó que esta operación representa una posibilidad alentadora en el combate de grupos extranjeros como la ‘Ndrangheta, la cual tiene tentáculos en territorio costarricense en temas de tráfico internacional de droga.

“Ante la presencia de la mafia italiana, una como la ‘Ndrangheta, con tentáculos en todo el mundo, esto es un hito importante para nosotros. Aqui hay tentáculos de muchos grupos internacionales, son nacionales que hacen outsourcing para esos grupos para el envío de droga”, explicó Soto a Grupo Extra.

El funcionario explicó que la extradición se consolida como una herramienta efectiva frente al crimen, y se espera más operativos pendientes a Francia y Estados Unidos.