La necesidad de fortalecer el primer nivel de atención sanitaria a través de campañas de prevención, buscar nuevas formas de integrar al sector privado y sostener el sistema de seguridad social, son los temas calificados como urgentes por los expertos durante el Foro Nacional OCDE-Salud para oxigenar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la entidad, planteó una visión que busca aliviar la presión sobre los hospitales mediante el fortalecimiento del primer nivel de atención., mediante la Estrategia Nacional de Optimización del Primer Nivel de Atención, una medida que busca de forma más agresiva mantener bajo control las enfermedades de los costarricenses y tratar a tiempo los padecimientos que enfrentan los ticos.

“Durante un año, estas áreas seleccionadas serán zonas demostrativas donde se aplicarán nuevas formas de trabajo, innovaciones tecnológicas y equipos ampliados con el propósito de fortalecer la prevención, la promoción de la salud y la atención de enfermedades crónicas no transmisibles”, aseguró la jerarca durante la presentación del plan.

Según Taylor, los datos indican que una gran parte de la población desconoce cómo cuidar su salud o nunca ha acudido a su centro clínico correspondiente., por lo que la propuesta busca enseñar al paciente su propio valor bajo la premisa: “usted importa y usted sabe lo que usted tiene”.

Más acuerdos para menos listas de espera

Uno de los puntos más mencionados fue puntualizado por Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Salud, quien aseguró que existe un reto en la población por recibir atención médica a tiempo, dado que aproximadamente 1.300.000 costarricenses se encuentran a la espera de un procedimiento o una cirugía.

“Es fundamental formar más especialistas y evaluar la ampliación del ámbito de acción de otros profesionales de salud, como enfermeras y técnicos”, señaló Manzi.

El representante privado propuso a su sector como un aliado estratégico capaz de colaborar en la formación de especialistas mediante convenios entre universidades y hospitales privados con la CCSS.

Entre las propuestas del sector privado en este rubro destaca la declaratoria de emergencia nacional sobre las listas de espera, una medida que facilitaría a las instituciones el acceso a mayores recursos y agilizaría los procesos administrativos.

A la vez, Manzi puso al sector privado como un aliado en la posible tercerización de servicios, en lo que calificó como un área “capaz de atender paciente”.

Estándares internacionales

En dicho foro, la ministra de Salud, Mary Munive, destacó el valor de que Costa Rica se mida bajo los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para la jerarca, este foro no solo permite comparar al país con naciones de la región, sino con potencias que presentan avances significativos en tecnologías y abordajes de salud innovadores.

La jerarca enfatizó que el objetivo es ser competitivos y rescatar los indicadores que históricamente han dado prestigio al país, como la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la esperanza de vida, los cuales han mostrado una recuperación paulatina tras el impacto de la pandemia.

“Este es el tipo de intercambios que se requieren para poder hacer una ruta de trabajo muchísimo más consolidada y sostenible en el tiempo”, afirmó la ministra.

El evento coincidió con la inauguración de la campaña de vacunación contra la influencia estacional, en donde Munive realizó hincapié en dar prioridad a la atención primaria como punto principal para poblaciones en riesgo.

El foro concluyó con la premisa de que la preparación necesaria para los próximos años solo se logrará mediante una participación conjunta que combine la eficiencia privada con la cobertura universal pública, con miras en que el sistema no solo sobreviva, sino que se modernice para las próximas generaciones.