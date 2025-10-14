Licda. Karol Vindas Espinoza

Contadora Pública Autorizada

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica

Las Conferencias de las Partes, mejor conocidas como COP, organizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebraron la COP26 en 2021, en la ciudad de Glasgow, Escocia, encuentro donde la Fundación IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera) emitió un comunicado que transformó de forma determinante la manera de comunicar información sobre sostenibilidad.

El anuncio de la IFRS indicaba la creación del International Sustainability Standards Board (ISSB), órgano encargado de desarrollar una base global para el reporte de información relacionada con la sostenibilidad.

Según la organización, el objetivo del ISSB es establecer un conjunto coherente de normas globales de divulgación que revelen información sobre sostenibilidad, con el fin de satisfacer las necesidades de los inversionistas y de los mercados financieros.

A partir de ese momento se comenzaron a emitir los borradores de las primeras normas de información financiera relacionadas con la sostenibilidad, denominadas NIIF S1 y NIIF S2. El 26 de junio de 2023, la IFRS publicó oficialmente estas normas, marcando una nueva era en la divulgación de información financiera en los mercados de capitales.

Estas normas constituyen no solo un modelo de reporte orientado hacia la convergencia entre la información financiera y la de sostenibilidad, sino también un marco de gestión de riesgos y oportunidades asociados con la sostenibilidad.

Asimismo, destacan la importancia de revelar información sobre los riesgos y oportunidades que, razonablemente, podrían tener un impacto en la información financiera de la entidad. Esta información abarca aspectos como los flujos de efectivo, el acceso al financiamiento, el costo de capital, los cambios en el rendimiento y la posición financiera de la organización, en horizontes de corto, mediano y largo plazo.

Las implicaciones de estas normas en las decisiones financieras, comerciales, reputacionales, políticas y técnicas son innegablemente relevantes para determinar la sostenibilidad de una organización en su modelo actual de negocio.

La invitación a todos los colegas y a las funciones multidisciplinarias relacionadas es comprender en profundidad el contenido de las normas, evaluar las brechas que deberán cerrarse para cumplir con estas disposiciones y, sobre todo, fortalecer los modelos de negocio con una conciencia más responsable respecto de las relaciones económicas y ecosistémicas que determinan la sostenibilidad de las entidades y, en última instancia, de todas las especies.