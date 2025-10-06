Dos hombres de apellidos Venegas y Wilson cumplirán 6 meses de prisión preventiva, luego de ser vinculados con un asalto violento ocurrido en Río Cuarto de Alajuela, donde una familia (compuesta por 2 adultos y 2 menores de edad) fue amordazada y despojada de sus pertenencias.

El caso

Según la Fiscalía Adjunta de San Carlos, los hechos ocurrieron entre la noche del 3 de octubre y la madrugada siguiente, en las cercanías del puente de Río Toro.

En apariencia, los sospechosos ingresaron de forma sorpresiva a la vivienda, donde amenazaron con armas de fuego a los ocupantes y los ataron de pies y manos.

Posteriormente, los asaltantes sustrajeron teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo, con un valor aproximado de ₡800 mil, y huyeron a bordo de una motocicleta y un carro junto con otras personas aún no identificadas.

Sin embargo, el accionar policial permitió liberar a la familia y frustrar el robo de 2 vehículos que ya estaban listos para ser sustraídos.

Durante el operativo, desarrollado en el sector de Santa Rita de Río Cuarto, los oficiales ubicaron a los presuntos responsables tras una persecución y los detuvieron en El Tigre de Sarapiquí, una hora después del asalto.

Foto: MSP.

En el momento del arresto, la Fuerza Pública decomisó un revólver calibre .22, varios teléfonos celulares y una billetera perteneciente a las víctimas, los cuales forman parte de la evidencia del caso.

La Fiscalía abrió el expediente 25-002280-0065-PE contra los detenidos, por los presuntos delitos de robo agravado y privación de libertad. Ambos permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación.