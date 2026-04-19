El Juzgado Penal de La Fortuna dictó seis meses de prisión preventiva contra cinco hombres sospechosos del homicidio del nicaragüense de apellidos Luna López.

Los imputados de apellidos Masis, Ugalde, Sequeira, Bolaños y Chaves enfrentan cargos por un aparente asesinato ocurrido el pasado 25 de marzo en las afueras de un bar en el centro del distrito de La Fortuna, de San Carlos.

La Policía Turística, la Fuerza Pública, la Policía Municipal y el OIJ capturaron a los sujetos el pasado jueves durante un operativo coordinado en la zona. Aunque los oficiales arrestaron originalmente a siete personas, el Ministerio Público solo vinculó a cinco de ellas con el crimen de alias “Rasta” tras realizar las diligencias iniciales.

Durante las intervenciones, las autoridades incautaron estupefacientes y un arma de fuego calibre .22 que ahora figuran como evidencia clave en la investigación. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía luego de una audiencia que inició el sábado y terminó por la noche en un edificio fuertemente custodiado.

Los sospechosos permanecerán en prisión durante el próximo semestre mientras los investigadores recopilan más pruebas para esclarecer los hechos.

Información: Corresponsal Edgar Chinchilla.