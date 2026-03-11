Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Dos hombres sospechosos de amenazar y disparar contra otro hombre fueron detenidos la mañana de este miércoles cuando aparentemente intentaban abandonar el país por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La detención se realizó en el marco de una investigación desarrollada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Policía Municipal de Alajuela, quienes además ejecutaron 2 allanamientos en los sectores de Calle Rosales y Desamparados de Alajuela.

Video: corresponsal Roger Soto.

Los detenidos son 2 hombres de apellido Jiménez, de 72 y 36 años.

“Ambos figuran como sospechosos de los aparentes delitos de amenazas y agresión con arma de fuego en perjuicio de otro masculino del mismo apellido”, explicó el OIJ.

El caso

De acuerdo con la investigación, el caso se originó tras una denuncia presentada por la víctima, quien indicó que los sospechosos presuntamente lo habrían amenazado y posteriormente habrían accionado un arma de fuego en su contra.

“Durante la diligencia los sujetos fueron detenidos pasada las 6:00 de la mañana en el Aeropuerto Juan Santamaría cuando aparentemente pretendían salir del país”, agregó el OIJ.

Allanamientos en Alajuela. Foto: corresponsal Roger Soto.

Mientras se realizaban las detenciones, los agentes judiciales ejecutaron allanamientos en una vivienda vinculada a los sospechosos, donde localizaron varias armas de fuego y municiones.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron 4 armas de fuego (entre ellas revólveres y pistolas) así como una cantidad considerable de municiones de diferentes calibres, las cuales serán analizadas como parte del proceso investigativo.

Allanamientos en Alajuela. Foto: corresponsal Roger Soto.

Los 2 hombres fueron remitidos al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Con información complementaria del corresponsal Roger Soto.