Sospechoso llega caminando y hiere a hombre de un balazo en la cabeza

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un hombre de 32 años, de apellido Murillo, resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza la madrugada de este domingo en el sector de Hatillo, en San José.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró alrededor de las 4:15 a. m., en vía pública, específicamente de la rotonda del antiguo Rancho Guanacaste, 300 metros en dirección hacia Alajuelita.

“El ofendido es un hombre de 32 años de apellido Murillo, quien presentaba una herida por proyectil de arma de fuego, la cual, de acuerdo a la información preliminar, ingresó por la cabeza y salió por el ojo izquierdo”, explicó el OIJ.

De acuerdo con la versión preliminar, el hombre se encontraba en la vía pública cuando fue abordado por un sujeto que se movilizaba a pie.

“De acuerdo con la versión preliminar, este hombre se encontraba en vía pública y aparentemente llegó un sujeto caminando, le disparó y se dio a la fuga”, agregó el OIJ.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, donde recibe atención médica.

El caso se mantiene en investigación por parte de agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, quienes trabajan para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del ataque y dar con el responsable.