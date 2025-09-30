Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con apoyo de la Policía Municipal, realizaron la mañana de este martes un allanamiento en la urbanización Nazareth, en Buenos Aires de Venecia, San Carlos, en busca de un hombre investigado por el delito de tentativa de homicidio.

El operativo, que inició a las 5:00 a.m., tenía como objetivo detener a un hombre de apellido Martínez, nicaragüense de 31 años, quien cuenta con al menos 8 antecedentes por robo agravado, tentativa de homicidio, amenazas agravadas y agresión calificada.

Allanamiento en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Aunque no lograron ubicar al sospechoso dentro de la vivienda, los agentes decomisaron un arma calibre 9 milímetros, que se presume fue utilizada en la agresión ocurrida el pasado 12 de julio en Cerro Cortéz de Aguas Zarcas, así como otros indicios relevantes para la investigación.

Los hechos

De acuerdo con el relato de la víctima, de apellido Arce, la noche del ataque se encontraba en un centro nocturno cuando inició una discusión con varios sujetos. Uno de ellos lo amenazó advirtiendo que “le iba a pegar un plomazo”.

Al retirarse del local, Arce fue interceptado y baleado en el abdomen. A pesar de la herida, logró conducir hasta la clínica de Aguas Zarcas, donde fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital San Carlos.

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron que frente a la casa del sospechoso estaba instalada una cámara de vigilancia de uso especializado, similar a las empleadas por cuerpos policiales para labores de monitoreo.

Contra Martínez las autoridades dictarán una orden de captura. El OIJ solicita la colaboración ciudadana para dar con su paradero y pone a disposición la línea confidencial 800-8000-645.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.