Sospechoso de robar combustible ingresó a colegio en Juan Viñas

Un operativo policial en Juan Viñas de Turrialba, Cartago, provocó alarma este lunes en la comunidad y dentro de la escuela Cecilio Lindo, luego de que un sujeto sospechoso por robo de combustibles ingresara al centro educativo mientras intentaba huir de la Fuerza Pública, según la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

De acuerdo con un comunicado oficial de Recope, la acción inició tras una llamada anónima a la línea 1-0-0-2, que alertó sobre el traslado irregular de combustible en un camión.

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La denuncia permitió coordinar de inmediato un operativo entre Recope y la Fuerza Pública, que ubicó el vehículo en un retén carretero en Juan Viñas.

Según el reporte, el conductor de apellido Jara intentó evadir el control y se dio a la fuga, provocando una persecución que terminó cuando el camión chocó contra un rótulo.

Tras abandonar el vehículo, el hombre corrió hacia una escuela cercana e ingresó al plantel para esconderse, pero fue detenido dentro de las instalaciones por oficiales de la Fuerza Pública.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) aclaró que la situación fue ajena al centro educativo y que ningún estudiante resultó herido.

No obstante, la presencia policial y los gritos de personas en el lugar provocaron crisis nerviosas entre algunos alumnos, quienes fueron atendidos por la Cruz Roja y posteriormente entregados a sus padres.

El camión decomisado quedó bajo custodia mientras las autoridades realizan el conteo del combustible transportado ilegalmente, según Recope.