Un adolescente cumplirá tres meses de detención provisional (conocida como prisión preventiva en adultos), como sospechoso de cometer el delito de femicidio.

El hombre de 17 años habría asesinado a su madre, Rufina Jiménez, con quien convivía en una vivienda ubicada en Ciudad Neilly. La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal Juvenil.

La investigación inició en julio, luego de que las autoridades judiciales recibieran una denuncia por la desaparición de la mujer y pasaran varias semanas buscando a Jiménez.

El 19 de agosto, el Ministerio Público dirigió un allanamiento en la casa de la ofendida, donde fue ubicado un cuerpo enterrado, el cual se remitió al Complejo de Ciencias Forenses, para confirmar si se trata o no de la víctima.

Los familiares de Jiménez se encuentran solicitando ayuda económica para realizar los actos fúnebres y poder despedir a la mujer con la presencia de la familia y allegados.