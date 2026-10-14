Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Una discusión habría sido el detonante del homicidio del periodista Wilfredo Pizarro, de 51 años, quien recibió siete disparos en Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste. El comunicador trabajaba para el medio digital Guananoticias y también se dedicaba al transporte informal de personas.

Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una de las personas sospechosas aparentemente conocía a Pizarro.

“Era una persona que se dedicaba al transporte informal de personas a quienes le dieron muerte mediante el uso de arma de fuego. Una de esas personas detenidas, aparentemente conocía a la víctima”, explicó Muñoz.

Periodista asesinado, Wilfredo Pizarro.

Luego, tres personas habrían abordado el vehículo de la víctima y se trasladaron hasta calle Los Coyotes, en Cañas Dulces.

“En ese lugar, por razones que todavía no conocemos, generan alguna discusión, alguna diferencia y utilizando un arma de fuego le causan la muerte con siete disparos”, detalló Muñoz.

El crimen ocurrió el 30 de julio de 2026. Después del ataque, los sospechosos presuntamente le robaron el carro y otras pertenencias. El vehículo, un Toyota Raize, apareció abandonado días después en barrio Corazón de Jesús.

Allanamientos en Guanacaste

El martes, agentes del OIJ de Liberia detuvieron a dos hombres sospechosos de participar en el homicidio. Se trata de dos sujetos de apellidos Monterrey, de 27 años, y Porras, de 23.

Las capturas se realizaron durante tres allanamientos, uno en Martina Bustos y dos en barrio Corazón de Jesús, a partir de las 4:00 a.m. Durante las diligencias, los agentes decomisaron teléfonos celulares que podrían aportar información a la investigación.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.