Sospechoso de matar a Nadia amenazó a policías

El principal sospechoso de asesinar a la joven Nadia Peraza amenazó con un cuchillo a oficiales de Fuerza Pública, según se constata en un reporte policial.

En febrero de 2023 Buzano Paisano habría llegado a la vivienda que compartía con Peraza en estado de ebriedad y drogado, causando un gran escándalo en horas de la madrugada.

Por este motivo, se llamó a las autoridades, quienes fueron despachadas para atender un caso de violencia intrafamiliar. Cuando los tres agentes policiales llegaron al sitio, el hombre sacó de un bolso un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros, el cual utilizó para amenazar a las autoridades.

“Buzano se niega a salir de la propiedad y de manera agresiva les dice a los oficiales que no tiene porque salir de ahí, y posteriormente amenaza a los policías con un cuchillo, por lo cual un oficial tuvo que intervenir ante la resistencia del sospechoso”, se detalla en el informe policial.

Tras controlar al sujeto, los oficiales decomisaron el arma blanca y trasladaron a una delegación policial para luego ser ubicado en la fiscalía.

A pesar de los hechos, Peraza no interpuso una denuncia judicial de manera formal, por lo cual Buzano quedó en libertad. Este es uno de los casos de violencia constantes entre la pareja, por lo cual las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervinieron en varias ocasiones y le dieron la custodia de su hija a la abuela materna.

Autorización de Meta y Google

Margot Solano, de la Unidad de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó que solicitaron autorización a las empresas tecnológicas de Meta y Google para una revisión de redes sociales, tras la desaparición de Peraza.

La intención era determinar si por medio de las redes sociales de Peraza se mantenía actividad, a pesar de que la joven tenía varios días de no ser ubicada.

Esto permitió demostrar que los días 11, 14 y 15 de mayo de 2025 se produjeron accesos a las redes sociales de la desaparecida.

“Estas empresas no radican en el país, sin embargo, dan la posibilidad de que a las entidades policiales nos dan información de emergencia únicamente cuando está en peligro la vida de una persona, como es el caso de las desapariciones”, dijo.

A raíz de esto, el OIJ hizo la solicitud de emergencia a estas redes sociales para que dieran información de registro de cuando una persona accede al perfil.

La información logró determinar que desde una misma dirección IP se accedió a dos perfiles de Facebook, uno de Instagram y otro de Tik Tok en los tres días anteriormente mencionados.

Caso inédito

Óscar Serrano, fiscal del caso, indicó que en toda su trayectoria nunca había tenido un caso de este tipo.

“Un homicidio donde se da la muerte de la pareja de esta forma tan cruel y atroz. Ha sido una investigación muy bien abordada por las autoridades del OIJ y tras recibir a casi todos los testigos, estamos en la recta final”, explicó.

El Ministerio Público sostiene que durante la lectura de las conclusiones lograrán comprobar todos los hechos acusados al sospechoso.

“Hasta ahora se pudo acreditar de que el imputado utilizó las redes sociales y los dispositivos de la víctima posterior a darle muerte”, agregó.