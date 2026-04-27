Sospechoso de matar a 2 hombres pasará 6 meses en prisión

La Fiscalía de Santa Cruz dictó 6 meses de prisión preventiva para un hombre acusado de matar a 2 personas en Guanacaste.

El sospechoso habría acabado con la vida de Geiner Rojas Alvarado el pasado 29 de enero en la zona de Santa Cruz tras dispararle con un arma de fuego.

El segundo asesinato fue contra Bayardo Silva Gazo el 2 de febrero anterior. Según las investigaciones, la causa de la muerte también fue debido a un ataque a balazos.

La investigación corresponde al expediente 26-000269-0800-PE y se mantiene en estudio por parte de las autoridades.