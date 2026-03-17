Sospechoso de homicidio: OIJ pide colaboración a la ciudadanía para identificarlo

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en la fotografía, ya que este figura como sospechoso de homicidio.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se remontan al 9 de febrero de 2026 a las 8:15 p.m., en Taras de Cartago.

Según el OIJ, el sospechoso es de contextura delgada, tez morena, de aproximadamente 18 años de edad y 1,70 metros de estatura. Al momento de los hechos vestía camiseta y pantalón de color oscuro, así como zapatos deportivos blanco con negro.

La Delegación Regional de Cartago pide a los ciudadanos que cualquier información que puedan brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.