Un operativo preventivo en el sur de la capital permitió a la Fuerza Pública detener a un sujeto prófugo de la justicia, requerido por un caso de homicidio y tentativa de homicidio.

El hombre, identificado con el apellido Arguedas, fue interceptado mientras caminaba por la Ciudadela 25 de Julio en Hatillo, San José.

Sospechoso detenido. Foto: MSP.

Al revisar su estatus jurídico, las autoridades confirmaron que existía en su contra una orden de captura emitida por el Juzgado Penal de Nicoya, por su presunta vinculación en dichos delitos.

Tras la aprehensión, el sospechoso fue trasladado a las celdas judiciales, quedando a la orden de las autoridades competentes.