Un segundo hombre, identificado con el apellido Hernández, cumplirá 3 meses de prisión preventiva por ser sospechoso de cometer un delito de femicidio en otros contextos en perjuicio de Luz Etilma Herra Lobo.

El delito tuvo lugar el 11 de abril en San Ramón. Además, destaca la vulnerabilidad de la víctima, quien era habitante de calle debido a problemas de adicción.

La prisión preventiva de tres meses para Hernández fue ordenada por el Juzgado Penal de San Ramón, a solicitud de la Unidad de Género de la localidad.

Cabe destacar que ya hay otro hombre, de apellido Fernández, involucrado en el mismo caso. Este se encuentra cumpliendo la misma medida cautelar desde el 21 de agosto, bajo sospecha de haber participado en el hecho.

Tras diversas diligencias realizadas en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se identificó primero a Fernández como sospechoso. Posteriormente, se obtuvo prueba que hace presumir la participación de Hernández en el femicidio.

El caso se tramita bajo el número 25-000750-0068-PE.

“Femicidio en otros contextos”

Este tipo penal aplica cuando concurre alguna de las circunstancias definidas en el Artículo 21 bis. Esto incluye situaciones donde:

Relación de Poder o Confianza: La persona autora se aproveche de una relación de confianza, amistad, parentesco, autoridad, o una relación de poder que tuviera con la víctima. Antecedentes de Violencia: El autor tenga antecedentes de violencia contra la mujer en los ámbitos familiar, laboral, estudiantil, comunitario o religioso, incluso si no hubo denuncia previa. Explotación Sexual: El autor sea cliente explotador sexual, tratante o proxeneta de la mujer víctima. Negativa o Venganza: El hecho ocurra porque la víctima se negó a establecer o restablecer una relación de pareja o contacto sexual, o si el autor utilizó a la mujer como acto de venganza, represalia o cobro de deudas en el crimen organizado (narcotráfico u otros delitos conexos). Encubrimiento de Delito Sexual: El hecho se cometa para preparar, facilitar, consumar u ocultar un delito sexual. Motivación Política: El hecho se haya cometido en razón de la participación, cargo o actividad política de la mujer víctima.

Hernández cumplirá la medida de prisión preventiva durante 3 meses, mientras él y Fernández Víquez continúan bajo investigación por su presunta participación en el hecho.