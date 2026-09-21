Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un hombre de 29 años, de apellido Monge, se presentó voluntariamente a la 1:30 p. m. de este lunes ante la sede del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia, indicando ser el presunto conductor del vehículo involucrado en el atropello de una joven motociclista.

Tras su entrega, el sujeto quedó bajo custodia y actualmente se encuentra detenido, de acuerdo con la oficina de prensa de la autoridad judicial.

Asimismo, la víctima fue trasladada en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl y se mantiene en ese centro médico.

El accidente se registró a las 05:52 a. m. en el sector de La Presa, en la vía hacia Paracito de Santo Domingo de Heredia. De acuerdo con los reportes preliminares, un automóvil gris invadió el carril contrario e impactó de frente a la motociclista para luego darse a la fuga, dejando la placa del vehículo tirada en el sitio.

El expediente judicial se mantiene en fase de investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del suceso y determinar las responsabilidades legales correspondientes.