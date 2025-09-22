Un hombre de apellido Oporta irá un año a prisión preventiva por ser sospechoso de cometer los delitos de violación, maltrato y privación de libertad.

Estos delitos que se le investigan serían en perjuicio de su pareja y las hijas de esta, de 12 y 15 años.

La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores, tras la solicitud de la Fiscalía.

Sobre los hechos

“Según la prueba obtenida hasta ahora, los hechos ocurrieron entre mayo y el 14 de setiembre, en la casa donde habitaba el imputado y las víctimas, en Santa Bárbara de Heredia. En ese lugar se presume que el hombre cometió delitos sexuales en perjuicio de las jóvenes.

La Fiscalía señaló que la madre de las ofendidas observó una de las agresiones, por lo que le reclamó al imputado. Sin embargo, se cree que este la tomó con fuerza, la llevó a uno de los cuartos y luego la amarró de pies y manos.

En apariencia, ahí Oporta maltrató a la mujer y le dijo que no podía decir nada, pues, de lo contrario, la mataría a ella y a sus hijas. Luego, al parecer, también cometió una violación en perjuicio de su pareja”, destacaron las autoridades.

El caso fue remitido a la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV), donde continuará el trámite de la causa 25-000308-0382-PE.