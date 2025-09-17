Una mujer de apellido Chaves fue detenida como sospechosa de participar en el homicidio de un hombre de apellido Guzmán en Alajuelita.

Las autoridades policiales confirmaron a este medio que la sospechosa cuenta con un amplio expediente policial y judicial, y que al momento de ser detenida portaba dos armas blancas.

En apariencia los hechos ocurrieron en la madrugada en una estructura tipo búnker y todo habría iniciado por una riña de varias personas.

Durante este altercado la víctima fue herida con arma blanca, lo que provocó que perdiera la vida en el mismo lugar, según el reporte de la Cruz Roja Costarricense.

La víctima presentaba heridas en el tórax por arma blanca y ahora serán las autoridades judiciales quienes determinar si fueron provocadas por las armas retiradas a Chaves.