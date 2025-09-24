De manera oficial la UNAFUT confirmó que recibió una solicitud de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) con el objetivo de suspender la jornada 12 del Torneo Apertura 2025, con miras a la próxima fecha FIFA de octubre. Y es que el 9 de octubre jugamos ante Honduras en San Pedro Sula y el 13 de ese mismo mes recibimos a Nicaragua en el estadio Nacional, en el Parque Metropolitano La Sabana.

“En UNAFUT comunicamos que recibimos la solicitud, por parte de la FCRF, de suspender la jornada 12 de Liga Promerica, de cara a la próxima fecha FIFA de octubre. De esta manera, nos encontramos analizando todos los escenarios posibles con el objetivo de apoyar a la Selección Nacional en su camino a la Copa del Mundo.

Reiteramos que en UNAFUT tenemos toda la voluntad e intención de colaborar con la Selección Nacional y se comunicará la respuesta a la solicitud a través de nuestros canales oficiales de manera oportuna”.

Trasciende que el campeonato se detendría a partir del próximo lunes. Serían llamados los jugadores Warren Madrigal y Fernán Faerron.