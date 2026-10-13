Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La Junta de Protección Social (JPS) realizará el viernes 16 de octubre de 2026 el Sorteo Extraordinario del Zodiaco de Lotería Popular, con un premio mayor de ₡300 millones por entero, equivalente a ₡60 millones por fracción.

Esta modalidad incorporará el signo zodiacal a la combinación de serie y número. Según explicó la institución, la propuesta fue evaluada mediante estudios de mercado con jugadores y vendedores, con resultados favorables.

¿Cuánto cuesta la lotería del Sorteo del Zodiaco?

Cada entero costará ₡10.000 y estará compuesto por cinco fracciones. El precio de cada fracción será de ₡2.000.

El sorteo tendrá una emisión de 240.000 billetes, conformada por 200 series, 100 números y los 12 signos zodiacales. Su plan de premios sumará ₡1.572.700.000.

¿Cuáles son los principales premios?

Los cinco premios principales se distribuirán de la siguiente manera:

Premio Por entero Por fracción Primero ₡300 millones ₡60 millones Segundo ₡80 millones ₡16 millones Tercero ₡40 millones ₡8 millones Cuarto ₡10 millones ₡2 millones Quinto ₡5 millones ₡1 millón

Para obtener el premio mayor será necesario acertar la serie, el número y el signo zodiacal de la combinación ganadora.

Otros premios del Sorteo del Zodiaco

Quienes acierten el número y la serie del premio mayor, pero tengan un signo zodiacal diferente al ganador, recibirán ₡10 millones por entero o ₡2 millones por fracción.

También habrá premios por acertar los números de los tres primeros premios, excluyendo sus respectivas combinaciones de número y serie premiadas:

Número del premio mayor: ₡200.000 por entero o ₡40.000 por fracción.

Número del segundo premio: ₡60.000 por entero o ₡12.000 por fracción.

Número del tercer premio: ₡40.000 por entero o ₡8.000 por fracción.

El plan contempla, además, premios por las inversas de esos números. La inversa del mayor pagará ₡20.000 por entero; la del segundo, ₡15.000; y la del tercero, ₡10.000.

Acertar únicamente el signo zodiacal ganador otorgará ₡10.000 por entero o ₡2.000 por fracción, montos equivalentes al precio de compra.

¿Dónde comprar los billetes?

Según informó la JPS, los billetes estarán disponibles con vendedores autorizados en todo el país y mediante el canal oficial JPS en Línea.

La institución recordó que la participación es exclusiva para personas mayores de edad e invitó a adquirir los productos en canales autorizados y jugar de manera responsable.

Utilidades apoyarán a organizaciones sociales

La JPS estima que el sorteo podría generar más de ₡255 millones en utilidades, destinadas a organizaciones que atienden a personas en condición de vulnerabilidad.

“Cada compra de productos de la Junta de Protección Social también contribuye al modelo solidario de nuestras loterías”, señaló Saray Barboza Porras, gerente de Producción, Comercialización y Operaciones.

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