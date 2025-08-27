Esta noche de martes 26 de agosto, salió el acumulado, el cual otorgó el premio de 375 millones en 2 emisiones.
El número ganador es el 56 con la serie 334. En el próximo sorteo N° 6.969, el acumulado inicia en 100 millones en 2 emisiones.
1 bolita con la palabra acumulado y 59 bolitas con premios extras.
Otros premios de este martes, en los chances:
Primer premio
- Número 39.
- Serie 650.
- Paga ₡80 millones por entero.
Segundo premio
- Número 42.
- Serie 597.
- Paga ₡25 millones por entero.
Tercer premio
- Número 08.
- Serie 858.
- Paga ₡7 millones por entero.
El número duplicador fue el 30 y otorga. ₡10.000 por entero.