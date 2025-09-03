La Junta de Protección Social (JPS) anunció los resultados de la Lotería Popular “Chances” del sorteo N° 6.970 de este martes.
Las series ganadoras de este martes 2 de setiembre son:
Primer premio
- Número 82
- Serie 394.
- Paga ₡80 millones por emisión.
Segundo premio
- Número 64.
- Serie 492.
- Paga ₡ 25 millones por emisión.
Tercer premio
- Número 60.
- Serie 104.
- Paga ₡7 millones por emisión.
El número duplicador fue el 17 y otorga ₡15.000 por emisión.
El acumulado para el próximo sorteo está en ₡175 millones en 2 emisiones.