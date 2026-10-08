Sortearán casa prefabricada en feria de construcción

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Una casa prefabricada de 42 metros cuadrados podría convertirse en el premio para uno de los visitantes de la segunda edición de la ConstruferiaZN, que se realizará en noviembre en San Carlos.

La actividad es organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la Zona Norte (CCITZN) y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), con el objetivo de reunir en un solo lugar opciones para quienes buscan construir, remodelar o adquirir una vivienda.

Foto: Crédito CCITZN.

La feria se realizará en la Cámara de Ganaderos de San Carlos y contará con más de 50 stands relacionados con materiales de construcción, herramientas, iluminación, acabados, decoración, línea blanca, tecnología, consultoría y opciones de financiamiento.

Además, este año se incorporará el sector de la agroindustria a la oferta del evento.

Opciones para construir casa propia

Uno de los principales atractivos será la oferta financiera, con alternativas para que los visitantes puedan conocer opciones de bono o financiamiento para vivienda, consultar presupuestos y recibir orientación profesional.

Foto: Crédito CCITZN.

“En esta segunda edición contaremos con una oferta financiera más amplia para que las personas puedan aclarar sus dudas, soliciten presupuestos y cuenten con información que los acerque a cumplir el sueño de tener casa propia”, explicó Marcos Vinicio Solís Rojas, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la Zona Norte.

La organización busca que las personas de la Región Huetar Norte puedan encontrar proveedores, profesionales y alternativas de financiamiento sin necesidad de trasladarse hasta la Gran Área Metropolitana.

Una casa como premio

Entre los visitantes se sorteará una casa prefabricada de 42 metros cuadrados, que podrá instalarse en cualquier parte del país.

La vivienda incluye:

Baldosas.

Vigas.

Contrapisos.

Infraestructura en acero.

Zinc.

Foto: Crédito CCITZN.

Según datos del CFIA, San Carlos se encuentra entre los 10 cantones con mayor cantidad de metros cuadrados tramitados, con aproximadamente 145.000 metros cuadrados destinados a viviendas residenciales convencionales, sin incluir proyectos de bienestar social.

Por su parte, la Municipalidad de San Carlos reporta que cada año ingresan al menos 1.500 proyectos constructivos, principalmente relacionados con vivienda unifamiliar horizontal.

El cantón también mantiene actividad en sectores como la agroindustria, comercio, servicios y agroexportación.

“Por segundo año consecutivo, el CFIA participa de este evento para brindarle a las personas información profesional que deseen construir o remodelar”, señaló Marielos Alfaro Herra, coordinadora del Área de Oficinas Regionales del CFIA.

¿Cuándo será la feria?

La ConstruferiaZN se realizará en noviembre y contará con parqueo gratuito, zonas de comidas e inflables para niños.

Horarios:

Viernes 13 de noviembre: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

6:00 p.m. a 9:00 p.m. Sábado 14 de noviembre: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

9:00 a.m. a 9:00 p.m. Domingo 15 de noviembre: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La actividad también cuenta con el apoyo de la Cámara de Piñeros, Hotel Tilajari y Constructora VKZ.