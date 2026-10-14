Sorpresas: Vea las alineaciones para LDA vs CSH

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano tienen todo listo para enfrentarse en el Estadio Alejandro Morera Soto en el marco del Torneo Apertura 2026.

El conjunto manudo, bajo la dirección técnica de Óscar Ramírez, saltará a la cancha con Washington Ortega bajo los tres tubos y el capitán Giancarlo González liderando la zaga junto a Yerlan Sosa, Alexis Gamboa como sorpresa tras superar una lesión y Ronald Matarrita.

En la zona media destacan Celso Borges y Roan Wilson en la recuperación acompañados por John Paul Ruiz y Juan Pablo Añor y Kenyel Michel. El nueve será Ronaldo Cisneros.

Por su parte, el Club Sport Herediano, comandado por el estratega interino Jafet Soto, alineará al guardameta Dany Carvajal.

La formación titular florense la integran Haxzel Quirós, Emerson Bravo, Everardo Rubio, Allan Cruz, Keyner Brown, Eduardo Juárez, Getsel Montes, Darryl Araya, Fernando Lesme y su capitán Elías Aguilar.